Quem são os os 25 empregadores mais cobiçados pelos brasileiros

O LinkedIn divulgou nesta semana o levantamento Top Companies 2017, que mostra quais são as empresas em que os brasileiros mais desejam trabalhar. As informações para o ranking foram obtidos por meio dos dados da própria plataforma, que reúne mais de 500 milhões de usuários – 29 milhões deles apenas no Brasil.

Três empresas lideram a lista pelo segundo ano consecutivo. Outras oito companhias aparecem na pesquisa pela primeira vez, sendo elas UOL, Rede Globo, Netshoes, Deloitte, Porto Seguro, KPMG, Danone e Carrefour.

“Nós estudamos bilhões de interações para criar a lista. Com este ranking, candidatos conseguem ter mais informações quando estão em busca de oportunidades e empresas entendem melhor como atrair e reter talentos”, contou o editor-chefe do LinkedIn, Dan Roth.

É o segundo ano da pesquisa, que analisou dados desde fevereiro de 2016 até o mesmo período de 2017. Confira abaixo a lista com as 25 empresas mais cobiçados pelos brasileiros: