Quanto maior o salário, menor a chance de uma mulher ser contratada

Para cada mil mulheres contratadas, em 2018, no Brasil, com salários maiores do que 20 mínimos, foram empregados 3.120 homens – uma diferença de 212%. Mas, para cada mil contratadas com até dois mínimos, 1.510 homens (51% a mais) foram empregados para cargos com remunerações semelhantes. Segundo os dados de geração de emprego divulgados nesta sexta-feira, 21, pelo Caged, do Ministério do Trabalho, é possível chegar à conclusão de que, quanto maior o salário, maior a chance de um homem ser contratado para o cargo.

VEJA cruzou os dados de gênero e nível salarial das contratações realizadas entre janeiro e agosto de 2018. Quanto maior a remuneração, maior a quantidade de homens é contratada em detrimento a de mulheres.

Entre dois e cinco salários mínimos, a quantidade de homens admitidos em relação às mulheres é de 109%. A diferença diminui nas faixas salariais de cinco a sete salários mínimos e de sete a dez salários mínimos: 66% e 86%, respectivamente.

A partir dos cargos com dez a 20 mínimos ou mais de remuneração, a diferença na quantidade de homens contratados e a de mulheres aumenta para 124%. Ou seja, para cada mil mulheres empregadas com essa faixa salarial, outros 2.240 homens foram contratados.

.

Baixos salários

Os dados do Caged também permitem concluir que empregos mais bem remunerados estão ficando cada vez mais escassos no Brasil. E isso acontece com ambos os sexos.

A única faixa de renda na qual o número de vagas formais apresentaram um crescimento é a que compreende de zero a dois salários mínimos.

Todas as outras, de dois a mais do que 20 salários mínimos, apresentaram queda. Essa mudança no perfil do emprego acontece para ambos os sexos