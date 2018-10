Qualicorp dá R$ 150 milhões a fundador e ações derretem na bolsa

Um anúncio feito pela Qualicorp na manhã desta segunda-feira, 1º, fez derreter as ações da companhia na bolsa de valores de São Paulo, a B3. Os papéis caíram 29,8%, cotados a 11,57 reais, na esteira do comunicado de que o fundador e presidente José Seripieri Filho manterá 15% do capital, não poderá vender as ações, nem abrir empresa concorrente, em troca do pagamento de 150 milhões de reais.

A empresa, que é considerada a maior administradora de planos de saúde coletivos do Brasil, listou como a terceira mais negociada da bolsa, o que é mais uma evidência da fuga dos investidores. A Qualicorp tem peso de apenas 0,3% na composição do Ibovespa – ou seja, sua representatividade no mercado de ações é pequena quando comparada às grandes da B3. Porém, nesta segunda, o seu volume de negócios ficou atrás apenas da Petrobras, que tem peso de 11,3%, e da Vale, com 12,9%.

O acordo de “não competição” pode ser, sob o prisma das informações públicas até aqui, “o maior escândalo societário do mercado brasileiro desde o caso Oi”, avalia Mauro Cunha, presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), que representa acionistas minoritários com um conjunto de investimentos que supera R$ 600 bilhões.

“É preciso uma ação incisiva da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Ministério Público (MP) e dos acionistas”, disse Cunha ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo ele, esse tipo de transação configura transferência de valor da companhia para o controlador, por meio do pagamento de um “prêmio de controle escondido”.

Cunha, da Amec, destaca que a empresa está efetuando um pagamento para algo que o executivo já possui dever fiduciário. Além de presidente da companhia, o executivo é membro do conselho da companhia.

Cunha frisa, ainda, que tal acordo, se não punido, irá prejudicar todo o mercado de capitais brasileiro, colocando a credibilidade do mesmo em risco. Os acionistas minoritários da Qualicorp, segundo o presidente da Amec, estão “abismados” com o acordo divulgado pela companhia.

No caso da Oi há alguns anos, houve questionamentos e reclamação de acionistas minoritários de que a reestruturação proposta pela empresa transferiria indiretamente dívidas dos controladores para a tele.

A diretora financeira e de Relações com Investidores da Qualicorp, Grace Cury Tourinho, disse na tarde desta segunda, em teleconferência com analistas convocada pela empresa para esclarecer o acordo, que o executivo “pode sair a qualquer momento”, ao longo dos seis anos do contrato. “Mas que se ele quiser sair, vai ter que respeitar na íntegra o acordo e devolver valor proporcional”.

Segundo Grace, a Qualicorp poderá decidir se o prazo de seis anos será estendido por mais dois. Ela afirmou que, no quinto ano, apenas por vontade da companhia, este prazo pode ser estendido para oito anos.

Outra possibilidade, disse a executiva na teleconferência, é a de que, no quarto ano do contrato se decida por uma ampliação para até sete anos.

Questionada por um analista sobre quanto custaria essa ampliação, a executiva informou que o valor será semelhante ao pago proporcionalmente por ano, reajustado pela inflação. Ou seja, de cerca de R$ 25 milhões adicionais a cada ano. “Se a companhia entender que ele deve permanecer mais tempo, podemos tomar essa decisão”, afirmou.

O valor pago ao executivo, reforçou Grace, equivale a uma remuneração média calculada por três consultorias – McKinsey, Spencer Stuart e Mercer. “O valor equivale à remuneração de executivos com a mesma posição”, disse.

Segundo ela, o mercado de saúde passa por um momento de transição, em que os clientes não conseguem mais absorver determinados reajustes, e que Seripieri “é uma pessoa ímpar, que ninguém acha” no mercado.