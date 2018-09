ANS suspende a venda de 26 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou nesta quarta-feira a suspensão temporária da venda de 26 planos de saúde que pertencem a 11 operadoras. A medida passa a valer a partir de 10 de setembro.

Segundo o órgão, a decisão foi tomada após reclamações relacionadas a cobertura assistencial. Juntos, os planos somam 75.524 beneficiários, que ficam com seus direitos garantidos. Para voltar a comercializar os planos, as operadoras devem comprovar melhorias no atendimento, de acordo com a ANS.

No trimestre encerrado em junho, o órgão recebeu 17.171 reclamações de consumidores em seus canais de atendimento.

A medida é resultado do monitoramento atendimento, realizado a cada três meses. O programa avalia as operadoras a partir das reclamações registradas pelos beneficiários nos canais da ANS.

Confira a lista de planos com comercialização suspensa:

Salutar Saúde Seguradora S/A Salutar Clássico Adesão Enfermaria Sem Co-Part ou Franquia

Executivo

Salutar Clássico Empresarial Enf Sem Co-Part ou Franquia

Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia

Executivo Adesão sem Coparticipação sem Franquia Saúde Sim LTDA Sim Exato Ade RI ESC

Sim Certo Ade R1 ESC Unimed Angra dos Reis Cooperativa de Trabalho Medico Uniplan coletivo enf Unimed Norte/Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico Coletivo por adesão plus

Coletivo por adesão enfermaria

Coletivo por adesão apart

Coletivo por adesão

Coletivo por adesão básico – unne

Coletivo Empresarial – Referência AMI – Assistência Médica Infantil Ltda Master I – Enfermaria

Ouro I – Enfermaria PAME – Associação de Assistência Plena em Saúde Rubi 210 DF

Rubi 310

SAFIRA 207 SAMOC S.A. – Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúrgica Ambulatorial Hospitalar S/Obstetrícia Individual – RJ GAMEC – Grupo De Assistência Medica Empresarial do Ceará Ltda Plano Standard VIP Ameno Assistência Médica S/S Ltda. Plano Regional Global Saude Casseb Assistencia Medica Ltda Saúde Casseb Praia de Jauá Enfer sem Coparticipação

Súde Casseb Praia de Ondina Apart sem Coparticipação Coopus Planos de Saúde Ltda