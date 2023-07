Programa Desenrola limpa nome de 2 milhões em cinco dias

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou neste sábado, 22, o balanço dos primeiros cinco dias do Programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal para a renegociação de dívidas. Segundo a entidade, um montante de quase R$ 500 milhões foi renegociado pelos bancos associados e mais de 2 milhões de clientes com dívidas de até R$ 100 estão, agora, com o nome limpo. A repactuação atingiu mais de 150 mil contratos em débito com as instituições bancárias.

A primeira etapa do Desenrola, programa lançado pelo Ministério da Fazenda de Fernando Haddad no mês passado, inicialmente previsto para setembro, começou na última segunda-feira, 17. O programa pretende limpar o nome de até 70 milhões de brasileiros, segundo cálculos do governo, o que representa cerca de 40% da população adulta do país.

Segundo a Febraban, cada banco terá sua estratégia de negócio, de modo que políticas próprias serão adotadas na adesão à iniciativa. “As condições para renegociação das dívidas, nessa etapa, serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira, que aderir ao programa, defini-la.”

Em nota, a entidade enfatizou que o principal objetivo da ação é “reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de suas dívidas”.

A Febraban informou que vai realizar a atualização dos números e divulgação de balanços parciais sobre o programa periodicamente.

Desenrola Brasil

Nesta primeira fase, serão renegociados 50 bilhões de dívidas de 30 milhões de brasileiros. O grupo elegível é composto por pessoas com renda mensal de até 20 mil reais e com dívidas em atraso nos bancos. Essas pessoas poderão renegociar suas dívidas com as instituições financeiras, que deverão oferecer a opção de parcelar o débito em no mínimo 12 parcelas.

Além disso, cerca de 1,5 milhão a 1,7 milhão com dívidas de até 100 reais terão seus débitos perdoados. Lembrando que, pela regra do programa, não há limite da dívida a ser renegociada, mas só serão elegíveis aqueles que ficaram negativados até 31 de dezembro de 2022.

A segunda fase do programa está prevista para começar em setembro e será voltada para pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e com dívidas de até 5 mil reais. Essas pessoas também poderão renegociar contas de água, luz e telefone. Para essa faixa o governo vai liberar recursos do Fundo de Garantia de Operações, com o objetivo de estimular os credores a oferecer o maior desconto possível para os devedores.