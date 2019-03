Produção de veículos cresce em fevereiro e é a maior para o mês em 5 anos

A produção brasileira de veículos cresceu 29,9% em fevereiro na comparação com o mês anterior, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Foram 257,2 mil unidades produzidas, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Trata-se do maior volume para o mês desde 2014.

Na comparação com fevereiro do ano passado, o aumento da produção foi de 20,5%. Parte da expansão, contudo, se deve à diferença de dias úteis, uma vez que o Carnaval do ano passado caiu em fevereiro, enquanto o deste ano foi em março.

No acumulado deste ano, a produção registra alta de 5,3% em relação ao primeiro bimestre do ano passado, com a produção de 455,3 mil unidades.

O bom resultado veio em meio à crise enfrentada por montadoras no Estado de São Paulo. Em fevereiro, a Ford anunciou que fechará a sua unidade em São Bernardo do Campo (SP) até o final deste ano.

Já as vendas de veículos recuaram 0,6% na comparação com janeiro, mas subiram 26,6% em relação a fevereiro de 2018, para 198,6 mil veículos.

O presidente da Anfavea, Antonio Megale, afirmou que o plano do governo do estado de São Paulo lançado na semana passada para dar desconto de ICMS para montadoras que investirem pelo menos 1 bilhão de reais é positivo para o setor.

“Qualquer coisa que reduza impostos é positivo”, afirmou Megale, ponderando, porém, que o impacto da medida não virá no curto prazo.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)