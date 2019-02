Ford vai encerrar operações na fábrica de São Bernardo do Campo

A Ford anunciou nesta terça-feira, 19, que vai deixar de atuar no segmento de caminhões na América do Sul. Como consequência, a empresa encerrará as operações na fábrica de São Bernardo do Campo.

O motivo, segundo a empresa, é a “ampla reestruturação de seu negócio global.” O processo ocorrerá ao longo de 2019 e os modelos Cargo, F-4000, F-350 e Fiesta, produzidos apenas na fábrica paulista, vão deixar de ser comercializados assim que terminarem os estoques.

Procurado, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC disse que está em reunião para decidir posicionamento. Assim que for divulgado a matéria será atualizada.

Outra grande montadora, a General Motors, tinha anunciado no começo do ano sua saída da América Latina. No final, a empresa negociou termos e condições com os sindicatos de São José dos Campos e São Caetano do Sul.