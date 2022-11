Procon-SP notifica companhias aéreas por atrasos e cancelamentos de voos

Na tarde desta terça-feira, 1º, o Procon-SP notificou companhias aéreas nacionais e internacionais com operação no Brasil para apurar quais foram os impactos causados pelos bloqueios de estradas por manifestantes contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no atraso e cancelamento de voos. O objetivo é garantir que os direitos dos passageiros sejam assegurados.

O Procon-SP solicitou às empresas Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Gol Linhas Aéreas, Latam Airlines Group, Alitalia Societá Aerea Italiana, Compañia Panameña de Aviación, Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociète Air France e Transportes Aereos Portugueses o número de voos cancelados ou que sofreram atrasos em decorrência das manifestaçõe, além de qual política está sendo adotada pelas companhias.

O órgão de defesa do consumidor solicitou as companhias aéreas enviarem até às 17 horas da próxima quinta-feira, 3, esclarecimentos sobre como as informações estão sendo prestadas aos consumidores e de que forma o dever de assistência material está sendo cumprido pelas empresas.

Estradas bloqueadas

Após a apuração dos votos do 2º turno no domingo, 30, caminhoneiros bolsonaristas ligados à extrema direita bloquearam diversas estradas pelo país contra o resultado nas urnas e a vitória do candidato do Partido dos Trabalhares, Luiz Inácio Lula da Silva, entre elas a via que conduz ao aeroporto de Guarulhos. Nesta terça-feira, 1º, esta e outras estradas foram desmobilizados após ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), segundo a qual foram desbloqueados 306 pontos após registro de manifestações em 20 estados e o Distrito Federal.