Prazo para usar crédito da Nota Paulista para pagar IPVA vai até o dia 31

Motoristas cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista podem transferir os créditos para abater o valor ou quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a solicitação para usar o valor no IPVA vai até 31 de outubro.

A solicitação deve ser feita pelo site do programa, no qual o consumidor pode escolher se quer usar o total de créditos para o IPVA ou apenas uma parte. Para enviar os valores, além de estar cadastrado no sistema, o carro deve estar no nome do usuário.

Se transferir um valor maior do que o necessário para pagar o imposto, o dinheiro será restituído na conta-corrente da Nota Paulista. O valor do IPVA de 2020 ainda não está disponível e poderá ser consultado em meados de dezembro. Em 2019, a alíquota para automóveis no estado foi de 4% do valor venal do veículo.

O programa Nota Fiscal Paulista volta créditos para consumidores que pedem CPF na nota ao fazer compras no estado. Além de usar o dinheiro para o IPVA, há também a opção de transferência para conta-corrente ou poupança.