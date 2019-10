Google Pay passa a aceitar compras no cartão de débito

O Google lançou nesta segunda-feira, 14, uma função de pagamento com cartão de débito no Brasil para uso no Google Pay, o aplicativo de carteira digital da companhia. O objetivo é aumentar o uso de smartphones com sistema Android como meio de pagamentos.

Com isso, é possível fazer compras online em sites ou aplicativos de parceiros que tenham integração com a plataforma da companhia. Nessa etapa inicial, a função de débito do Google Play foi liberada para clientes do Banco do Brasil, Itaú e Bradesco para cartões com bandeiras Visa, MasterCard e Elo. Aplicativos parceiros como iFood, Ingresso.com, Peixe Urbano, Rappi, Grin e Yellow também aceitam o pagamento nesse formato.

João Felix, responsável pelo Google Pay na América Latina, disse que o Brasil tem 60 milhões de portadores de cartão de débito, enquanto os portadores de cartão de crédito somam 50 milhões. Ao ativar os pagamentos com cartão de débito, o Google aumenta seu mercado-alvo.

O Google não cobrará dos varejistas, emissores ou processadores de cartões pelo uso de sua plataforma de pagamento por débito. Felix disse que o objetivo da empresa é aumentar o uso do smartphone Android para diversos serviços.

(Com Reuters)