Prazo para saque do PIS-Pasep de 2016 é prorrogado pelo governo

O governo prorrogou o prazo para saque do PIS-Pasep do ano-base de 2016. O novo período definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) tem início em 26 de julho e vai até 30 de dezembro. O prazo anterior havia terminado em 29 de junho.

Segundo informações do Ministério do Trabalho, o pagamento referente a 2017 também começará a ser feito em 26 de julho.

“Quase 2 milhões de trabalhadores não sacaram o benefício, o que corresponde a 7,97% do total de pessoas com direito ao recurso. O valor ainda disponível chega a 1,44 bilhão de reais. O estabelecimento de novo prazo atende um pedido dos representantes dos trabalhadores no Codefat”, afirmou o órgão, em nota.

Tem direito ao abono quem exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias. O valor é proporcional: quem trabalhou o ano todo recebe 954 reais (um salário mínimo), enquanto o piso é de 80 reais.