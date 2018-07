Aposentados recebem primeira parcela do 13º a partir de agosto

Aposentados e pensionistas vão receber a primeira parcela do 13º salário a partir do fim de agosto, junto com o pagamento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), entre 27 de agosto e 10 de setembro.

A primeira parcela corresponde a 50% do valor total do benefício e não terá desconto em Imposto de Renda (IR). A cobrança ocorrerá apenas em novembro e dezembro, quando o pagamento da segunda parcela do abono será realizado.

De acordo com o INSS, 30 milhões de beneficiários devem receber a primeira parcela do benefício – o que corresponde a uma injeção de 20,6 bilhões de reais na economia entre agosto e setembro.

Por lei, tem direito ao 13º salário quem recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade durante o ano.

No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor será proporcional ao período recebido.

Confira a tabela de pagamento no site do INSS.