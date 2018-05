INSS vai aprovar aposentadoria e salário-maternidade por telefone e web

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não precisarão mais agendar uma data para ir até uma agência dar entrada no pedido de concessão da aposentaria por idade ou salário-maternidade. A partir de segunda-feira, o segurado que ligar para o telefone 135 ou acessar o site Meu INSS (inss.gov.br) receberá um protocolo de requerimento.

Essa mudança acaba com a necessidade de agendamento e vale apenas para aposentadoria por idade urbana. O agendamento continua necessário para a aposentadoria rural.

Pelo novo sistema, o segurado passa a acompanhar a análise do seu pedido de benefício por telefone ou internet. Ao final, se necessário, ele é chamado a comparecer a uma agência do INSS para complementar alguma informação.

Quando não faltar nenhuma informação, o benefício será concedido a distância, sem a necessidade de ir até um posto do INSS.

Segundo o INSS, a mudança acaba com a falta de vagas de agendamento e com o tempo de espera para ser atendido em uma agência.