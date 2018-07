Trabalhador já pode consultar saldo a receber do PIS-Pasep

Trabalhadores com direito às cotas do PIS (Programa de Integração Social) podem conferir a partir desta segunda-feira (16) na Caixa Econômica Federal quanto irão receber a partir de agosto, quando os pagamentos começarão a ser feitos. Os recursos serão reajustados em 8,9%.

O valor poderá ser consultado nos terminais eletrônicos da Caixa, pelo telefone 0800-726-0207 e no site do banco. É preciso informar o CPF ou o NIS (Número de Identificação Social) e a data de nascimento. O número pode ser encontrado no Cartão Cidadão, nas anotações gerais da Carteira de Trabalho antiga, na página de identificação da carteira nova e no extrato impresso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

As contas do PIS são para trabalhadores do setor privado e administradas pela CEF. Já as do Pasep envolvem contas de servidores públicos, são gerenciadas pelo Banco do Brasil e também poderão ser sacadas – neste caso é possível conferir o valor e quando a retirada estará disponível no site do banco.

Tem direito às cotas do PIS e do Pasep quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor público entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e ainda não retirou esses recursos. A estimativa do governo é que sejam destinados 18,1 bilhões de reais a 23,5 milhões de trabalhadores.

O dinheiro corrigido cairá na conta dos clientes da Caixa e do BB em 8 de agosto. No caso de quem não tem conta nos bancos públicos, será possível sacar a quantia entre 14 de agosto e 29 de setembro.