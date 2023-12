Prates sinaliza entrada do Brasil na Opep+, mas sem cotas de produção

O presidente-executivo da Petrobras, Jean Paul Prates, defendeu a entrada do Brasil na Opep+, grupo composto pelos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, entre eles a Arábia Saudita e Venezuela, e produtores aliados, como a Rússia e o México.

A declaração de Prates ocorre no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em seu discurso na COP28 que as economias globais precisam diminuir a dependência de combustíveis fósseis e apostar nas energias renováveis, posição que não é defendida pelo grupo petrolífero.

Em entrevista para a agência Reuters, o executivo disse nesta sexta-feira, 1º, que o Brasil deve ingressar no grupo, mas com um papel de observação e cooperação — isto é, sem participar efetivamente do sistema de cotas de produção. Os países-membro obedecem um sistema de aumento ou diminuição da produção, afim de controlar os preços da commodity.

“Eles chamam outros países que não têm direito a voto e não são impostas cotas a esses países. Jamais participaríamos de uma entidade que estabelecesse cota para o Brasil, ainda mais com o apoio da Petrobras que é uma empresa aberta no mercado e não pode ter cota”, afirmou o executivo. Questionada por VEJA sobre a fala do presidente, a Petrobras não respondeu até a publicação desta reportagem.

O Brasil recebeu convite para entrar na Opep+ na última quinta-feira, 30 de novembro, à Arábia Saudita. A posição oficial do governo é que o país analisa a situação antes de dar uma resposta definitiva. Prates afirmou que o Brasil irá analisar as regras de funcionamento do grupo antes de tomar uma decisão definitiva, que deve ocorrer em meados do próximo ano. “Em junho, vai ter outra reunião onde aí certamente, em Viena, o Brasil vai levar e dizer ‘olha, eu topo participar, estou dentro’. E aí passar a participar das reuniões como uma espécie de membro observador”.

Uma das principais resistências para o Brasil participar das cotas é a Petrobras, que busca elevar sua extração no país, para ampliar a oferta de derivados no mercado interno. Além disso, a companhia obtém importantes receitas com exportações de petróleo. O Brasil é o maior produtor de petróleo da América do Sul, com uma produção de 4,66 milhões de barris de óleo equivalente ao dia (petróleo e gás) em setembro.

Este não é o primeiro convite da entidade para que o Brasil faça parte de seus quadros. Em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro, o país foi convidado pela Arábia Saudita, mas recusou a adesão.

Como funciona a Opep+

A Opep tem como objetivo coordenar e unificar as políticas de produção e exportação da commodity pelos países membros, visando sempre “salvaguardar os seus interesses, individual e coletivamente”, afirma a organização em seu estatuto. Além dos 13 países membros, o grupo com o “+” tem aliados que participam das discussões, como Rússia e México.

Na prática, as decisões da Opep+ em determinar a produção tem como resultado o controle de preços no mercado global. Com uma maior produção, o preço tende a ficar mais barato. Já com uma menor produção, a commodity tende a ficar mais cara. Na quinta-feira, 30, a Opep anunciou um corte voluntário de 2 milhões de barris por dia na produção global de petróleo a partir de janeiro de 2024. A medida é recorrente e avaliada por analistas de mercado como uma tentativa de entidade de manter os preços do petróleo em patamares elevados. O petróleo tipo brent é negociado a 80 dólares por barril nesta sexta-feira.