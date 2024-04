Pix bate novo recorde de transações, com mais de 201 milhões em um dia

O Banco Central informou que as transações via Pix bateram um novo recorde: na última sexta-feira, 5, foram feitas 201,6 milhões de operações em um único dia.

O número de transações da última sexta superou as 178,7 milhões de operações registradas em 6 de março deste ano — o recorde anterior.”Os números são mais uma demonstração da forte adesão de pessoas e empresas ao Pix, meio de pagamento lançado pelo Banco Central em novembro de 2020″, disse o Banco Central.

Apesar de estar a menos de quatro anos em operação, o Pix se tornou, a partir de 2022, o principal meio de pagamento do país, superando inclusive o cartão de crédito. No ano passado, as transferências de recursos e os pagamentos feitos por meio do PIX, somaram 17,18 trilhões de reais.

Novidades

Ainda este ano, o BC deve lançar uma nova funcionalidade do Pix, que pode facilitar ainda mais o dia a dia dos cidadão: o Pix automático. A nova funcionalidade vai permitir que o cliente agende pagamentos que ele já sabe que precisará fazer a empresas, como contas de água e luz, mensalidades escolares e contas de condomínio, por exemplo. Essa nova modalidade deve ser lançada em outubro deste ano.