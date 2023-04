Pix bate novo recorde com 122,4 milhões de operações em um só dia

Um novo recorde de transações diárias do Pix, o mecanismo de pagamento instantâneo do Banco Central, foi registrado. Na última quinta-feira, 6, antes do feriado de Páscoa, foram feitas 122,4 milhões de operações de transferências e pagamentos em tempo real. O volume movimentado no dia foi de 62,9 bilhões de reais.

As operações superam as de 20 de dezembro do ano passado, quando foram feitas 104 milhões de transações no sistema do Banco Central.

Implantado em novembro de 2020, o Pix caiu no gosto do brasileiro. No ano passado, a ferramenta se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado no país, com 24 bilhões de operações. É de olho na popularidade do Pix que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenta endereçar uma questão sobre o crédito.

Na semana passada, Haddad afirmou que conversou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a possibilidade de parcelamento de operações feitas no débito com utilização do Pix. Para Haddad, a nova funcionalidade da ferramenta pode melhorar as condições de crédito no país. Não há data prevista nem confirmação para sua implementação.

“Pode ser uma grande inovação do nosso sistema bancário, você parcelar usando essa ferramenta e melhorando as condições de competitividade, de crédito no país”, disse o ministro.