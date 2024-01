Picanha ficou 10% mais barata em 2023, etanol caiu 8% e, o botijão, 7%

Fazer compras no supermercado ficou, no geral, um pouco mais barato em 2023. O preço dos alimentos caiu, em média, 0,52% no ano passado, de acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados nesta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A inflação geral, no ano, foi de 4,62%.

As quedas nas gôndolas foram lideradas pelo óleo de soja, que teve uma redução de 28% (veja a lista dos itens que mais caíram mais abaixo). Entre os destaques baixistas, está uma lista grande de carnes – vem desse grupo a maior parte dos itens que compõem o ranking das maiores reduções do ano. A picanha, a alcatra e o filé mignon, por exemplo, tiveram todos quedas da ordem de 10%. O preço do quilo do acém caiu 11,9% e, da paleta, também conhecida como pá, caiu 12,6%.

Para além dos alimentos, 2023 também registrou quedas importantes em produtos que, durante a pandemia, tiveram reajustes altos. É o caso do etanol, que encerrou o ano 8,2% mais barato, e do diesel, com redução de 7,8% – embora a gasolina tenha subido 12%. O botijão de gás também aparece na lista de alívio, com uma redução de quase 7%.

Na outra ponta, passagens aéreas e outros alimentos, como frutas e azeite, se destacaram entre os itens que mais subiram. Veja abaixo as maiores reduções entre os alimentos e também entre os demais itens.

Continua após a publicidade