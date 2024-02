PIB do 4º tri dos EUA é revisado ligeiramente para baixo

A economia dos EUA cresceu 3,2% no quarto trimestre de 2023, informou o Departamento do Comércio nesta quarta-feira, 28, na segunda leitura do PIB do período. Trata-se de um pequeno encolhimento em relação à primeira leitura, divulgada em janeiro, que indicava crescimento de 3,3% no quarto tri. No acumulado de 2023, o PIB do país cresceu 2,5%, superando a alta de 1,9% de 2022.

No ano passado, o avanço da economia foi impulsionado pelo gasto dos consumidores, que representam cerca de 70% de toda a atividade econômica dos EUA. Entre outubro e dezembro, a categoria cresceu teve alta de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os gastos de governos estaduais e municipais também contribuiu para o avanço do PIB, com avanço de 5,4% no trimestre – maior ritmo desde 2019.

O relatório divulgado nesta manhã também mostrou que a inflação continua a arrefecer nos EUA. O PCE, índice de preços mais observado pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), teve uma alta anual de 1,8% no quarto trimestre, abaixo dos 2,6% no terceiro tri. Já o núcleo do PCE (que exclui preços de alimentos e energia, mais voláteis), registrou 2,1%, acelerando ligeiramente face a um aumento de 2% no terceiro trimestre.

Na quinta-feira, 29, o governo americano divulga o PCE mensal de janeiro – dado que pode dar pistas sobre os próximos passos do BC americano na condução da política monetária.