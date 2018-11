Petrobras confirma que Monteiro deixará presidência em 1º de janeiro

A Petrobras enviou nota ao mercado nesta segunda-feira em que confirma que seu presidente, Ivan de Souza Monteiro, deixará a companhia a partir de 1º de janeiro de 2019. A nota, de um parágrafo, cita notícias veiculadas na imprensa.

A informação de que o economista Roberto Castello Branco aceitou o convite para presidir a companhia no futuro governo de Jair Bolsonaro (PSL), antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo, foi confirmada no período da manhã desta segunda-feira pela assessoria do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, por meio de nota distribuída à imprensa.

“O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, recomendou ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, a indicação para a presidência da Petrobras de Roberto Castello Branco, que aceitou o convite”, diz a nota.

Castello Branco já participou do Conselho de Administração da estatal entre 2015 e 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT), quando foi presidente do comitê financeiro e membro do comitê de auditoria.

Ex-diretor do Banco Central e da Vale, Castello Branco integrou na campanha do então presidenciável um grupo de economistas para formular propostas na área. Atualmente, ele é diretor da Fundação Getulio Vargas.

Era desejo do futuro governo que o atual presidente da petroleira estatal, Ivan Monteiro, permaneça na administração. Há conversas para que ele assuma o comando do Banco do Brasil. Caso essa negociação se confirme, o comando da Caixa poderia ficar nas mãos dos economistas de Rubem Novaes ou de Pedro Guimarães.

(com Estadão Conteúdo)