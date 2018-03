Outback vai dar sobremesa grátis no Dia do Consumidor

A rede de restaurantes Outback vai dar uma sobremesa de presente para seus clientes no Dia do Consumidor, comemorado nesta quinta-feira, 15 de março. Para ganhar a sobremesa é preciso consumir um aperitivo ou prato principal em um dos restaurantes do Outback no país.

Para participar, é preciso apresentar o post do Outback nas redes sociais ou o e-mail da promoção.

Os clientes poderão escolher entre duas opções de sobremesa: a Banana Cobbler® – compota quente de bananas, coberta por uma camada de farofa de biscoito, servida com sorvete de creme, calda de caramelo e nozes pecan – ou uma fatia de cheesecake.

A promoção acontece apenas na quinta-feira e está sujeita à disponibilidade dos produtos nos restaurantes.