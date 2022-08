Os sinais de desaceleração da inflação nos Estados Unidos

Em meio à espera de sinais sobre a condução do juros americanos no discurso que Jerome Powell, presidente do Fed, fará nesta manhã no simpósio de Jackson Hole, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos mostrou que a inflação americana continua em tendência de arrefecimento em resposta à política contracionista do Banco Central americano. Dados divulgados nesta sexta-feira, 26, mostraram que a inflação em julho no acumulado do ano ficou em 6,3%, 0,5% abaixo do índice do mês passado, de 6,8%. Os dados vieram em linha com a expectativa do mercado.

Já o PCE Core, que calcula a variação de preços sem considerar alimentos e combustível, variou 4,6% no mesmo período, 0,2% abaixo do índice anterior e apenas 0,1% abaixo da estimativa dos analistas da Bloomberg. De acordo com Thomás Gibertoni, analista de investimentos da Portofino Multi Family Office, os dados não devem alterar o discurso de Powell. “O discurso deve vir em conformidade com a última Ata do Fed, que sinalizou uma preocupação com a inflação gerada pelo índice de desemprego no país. Por enquanto a expectativa é de aumentar 50 ou 75 bps na próxima reunião.”

Inflação no Brasil

Em comparação com a inflação brasileira, a inflação americana é mais tênue. Em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 10,07% no acumulado dos últimos 12 meses, queda de 0,82% em relação ao acumulado do mês anterior. Ainda assim, o Brasil sofre mais com a pressão de preços no exterior. O impacto de qualquer movimento do dólar é muito mais prejudicial à economia americana que a brasileira. Nos Estados Unidos, a valorização do dólar aumenta o poder de compra do americano, enquanto prejudica o poder de compra do brasileiro.