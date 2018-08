Em cinquenta anos, VEJA dedicou diversas de suas capas aos temas da economia mundial, mas com olhos especialmente voltados ao Brasil. Neste período, a publicação passou pelo “milagre econômico”, em 1971, ao confisco do dinheiro da poupança no governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello (que, neste ano, concorre ao cargo de governador em Alagoas), em 1990. Mais tarde, em 1994, o destaque era para o Plano Real e, em 2008, a crise financeira mundial que começou nos Estados Unidos.

Acompanhe na animação abaixo a economia brasileira pelas capas de VEJA: