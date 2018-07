Ao longo de cinquenta anos de história, VEJA acompanhou o crescimento vertiginoso da China em catorze capas. Há reportagens, por exemplo, sobre a viagem de Richard Nixon ao país (1972), a morte de Mao Tsé-Tung (1976), a abertura econômica promovida por Deng Xiaoping (1985), o Protesto na Praça da Paz Celestial (1989) e os Jogos Olímpicos (2008).

A animação abaixo mostra algumas capas junto do Produto Interno Bruto per capta da China (em dólares) no mesmo período. Na matéria publicada em 1971, por exemplo, o PIB era de 118 dólares per capita; quarenta anos depois, este número saltou para incríveis 5,6 mil dólares per capita.