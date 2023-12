O recado de Haddad ao Banco Central após o surpreendente resultado do PIB

O ministro reafirmou a estimativa, divulgada em novembro pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, de que a economia crescerá na casa dos 3% neste ano. E também projetou uma expansão de 2,5% para a economia em 2024 – maior do que a projeção oficial da pasta, de 2,2%.

Em nota, a SPE afirmou, entretanto, que a divulgação do PIB do 3º trimestre e a revisão dos trimestres anteriores não alteram a perspectiva da secretaria, que espera uma retomada do crescimento no último trimestre. “Nesse trimestre, na comparação interanual, o setor agropecuário deve seguir com desaceleração, enquanto os setores industrial e de serviços devem apresentar maiores taxas de crescimento, beneficiados pelas melhores condições financeiras e de crédito, pela resiliência do mercado de trabalho, com destaque para o avanço do rendimento real, e pelas políticas de incentivo ao investimento produtivo.”