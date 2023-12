O PIB em números: confira o desempenho da economia no 3º trimestre

Com a queda da agropecuária, os resultados positivos de indústria e serviços ajudaram no resultado positivo do PIB do terceiro trimestre. O crescimento foi tímido, com ligeiro avanço de 0,1%, mas acima das estimativas do mercado, que esperava um recuo de 0,3% no período entre julho e setembro de 2023.

Apesar de vir melhor que as estimativas, o resultado do PIB aponta para um desempenho em desaceleração, já que o primeiro semestre desse ano teve avanços de 1,4% e 1% (dados revisados pelo IBGE). Confira abaixo o desempenho do PIB sob as óticas da produção, demanda e a comparação do desempenho do Brasil neste trimestre em relação a outros países do G20.

