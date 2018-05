O que acontece com os clientes do Banco Neon após liquidação do BC

Os cerca de 600 mil clientes do Banco Neon já não conseguem mais usar o cartão de crédito, pagar boletos, enviar e receber transferências, resgatar recursos dos CDBs ou recarregar o celular. O Banco Central decretou a liquidação do Neon nesta sexta-feira por ‘comprometimento da situação econômico-financeira’ da instituição.

Em nota, o banco afirma que a empresa Neon Pagamentos não foi afetada pela liquidação, mas que mesmo assim algumas operações estão temporariamente indisponíveis. A instituição afirma que transações como saque e cartão de débito estão funcionando normalmente.

O grupo afirma que o Banco Neon e a Neon Pagamentos atuam em áreas distintas – o Banco é focado no cartão de crédito, enquanto a Pagamentos atua na abertura de contas digitais e cartão de débito . A estimativa, de acordo com a autoridade monetária, é que 1.000 contas digitais serão afetadas. A Neon Pagamentos, com 600 mil clientes, não sofreu a liquidação.

No entanto, consumidores de ambas as instituições estão preocupados com a situação do grupo. Um ex-cliente do Neon, que pediu para não se identificar, teve problemas com a movimentação de sua conta. O problema foi detectado no domingo de Páscoa, 1º de abril. “Fui carregar meu bilhete único com o cartão de débito e dava erro. Tentei passar um valor mais baixo e deu certo. Fui pagar depois uma corrida de táxi de 10 reais e não passou. Aí percebi que minha conta do Neon tinha parado de funcionar”, diz.

Ele ficou uma semana sem conseguir sacar ou transferir dinheiro que estava depositado em sua conta. Pelo chat, a empresa atribuiu o problema a uma falha técnica. O ex-cliente só voltou a ter acesso ao seu dinheiro após fazer reclamações no Banco Central e nas redes sociais. “O CTO [diretor de tecnologia] do banco me ligou no celular para pedir desculpas. Mas o que era exatamente o problema não foi explicado em nenhum momento. Falei com 10 atendentes ao longo daquela semana”, conta.

O ex-cliente critica ainda os canais de atendimento ofertados pelo Banco Neon. O principal contato é o chat. “Para registrar a reclamação no BC, eu tive que ligar para o 0800 do Neon, pois o atendimento por chat não costuma enviar protocolo.”

Depois de voltar a ter acesso à conta, o cliente encerrou a conta e transferiu seu dinheiro para outra instituição.

O que acontece a partir da liquidação

O Banco Central informa que liquidante adotará as providências necessárias para o levantamento dos saldos dos cartões pré-pagos para a devida restituição, bem como dos valores relativos às coberturas do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

“Os demais credores serão informados pelo liquidante a respeito das providências para habilitação de seus créditos”, afirma o BC.

Clientes com depósitos de até 250 mil reais estão cobertos pelo FGC, que garante depósitos em conta corrente, poupança, letras de câmbio, letras imobiliárias, CDBs, LCAs e operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após 8 de março de 2012 por empresa ligada.