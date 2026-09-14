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Economia

O alerta sobre a inteligência artificial que assusta o mercado

Declarações dos CEOs da Anthropic e da OpenAI sobre os riscos da tecnologia reacendem o temor de uma bolha em chips, data centers e empresas do setor

Por Tássia Kastner 14 set 2026, 08h43
Foto da logo do aplicativo Claude em um celular.
07 March 2026, Bavaria, Munich: The logo of the Claude app can be seen on the display of a smartphone in Munich (Bavaria, Germany) on March 7, 2026, while a finger taps on the app's icon. Claude is an AI chatbot and a large language model (LLM, artificial intelligence, chatbot) developed by Anthropic, a company founded by former OpenAI employees. (icon, pointing finger, company, symbol image, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme image, general image, theme photo) Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by Matthias Balk/picture alliance via Getty Images) (Matthias Balk/Reprodução/Getty Images)
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Poderia ser o petróleo ou mesmo a inflação, mas a responsável pelo derretimento das ações no pré-mercado nesta segunda parece mesmo ser a inteligência artificial. Tanto Dario Amodei, da Anthropic, quanto Sam Altman, da OpenAI, se manifestaram no final de semana sobre o que eles chamam de riscos dos avanços da IA sobre a humanidade.

O caso de Amodei parece mais simbólico: em um manifesto, ele clama pela desaceleração no ritmo de desenvolvimento dos novos modelos de IA para conter riscos que ele considera concretos.

O problema do pedido de desaceleração nos investimentos em IA é o tamanho da aposta do mercado financeiro para uma corrida infinita, que compreende não só as empresas que oferecem os serviços aos usuários, mas também os investimentos brutais em chips e data centers, que convivem há tempos com a sombra de uma bolha. Tanto a Anthropic quanto a OpenIA querem abrir capital, mas não estão lá ainda.

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Os futuros do índice de tecnologia Nasdaq despencam quase 2% neste começo de segunda, e arrastam junto boa parte do mercado. O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, também recua.

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Isso em uma semana que será marcada pela Superquarta, o alinhamento das decisões de política monetária do Fed, nos EUA, e do Copom, aqui no Brasil. Se no exterior a aposta é de subida de juros, por aqui o mercado financeiro considera que haverá espaço para um novo corte da Selic, isso após o IPCA ter registrado deflação em agosto. Todos seguem sob a pressão da reescalada do conflito no Oriente Médio, que impulsiona o petróleo.

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