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Inflação dos EUA acelera para 0,4% em agosto; taxa anual fica em 3,4%

Gasolina sobe 3,9% no mês e responde por mais de um terço do avanço do índice; núcleo da inflação aumenta 0,3%

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 09h41 | Atualizado em 11 set 2026, 09h59
Bandeira dos Estados Unidos é colocada à meio-mastro, na Casa Branca, em sinal de luto devido ao massacre na boate Pulse, em Orlando - 12/06/2016
Bandeira dos Estados Unidos é colocada à meio-mastro, na Casa Branca, em sinal de luto devido ao massacre na boate Pulse, em Orlando - 12/06/2016 (Yuri Gripas/AFP)
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Inflação dos EUA acelera para 0,4% em agosto; taxa anual fica em 3,4% Priorizar nos meus resultados Google

A inflação ao consumidor dos Estados Unidos acelerou em agosto, pressionada principalmente pelos preços da gasolina. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) avançou 0,4% no mês, após alta de 0,1% em julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Bureau of Labor Statistics (BLS).

Em 12 meses, a inflação ficou em 3,4%, mesmo patamar registrado no período encerrado em julho. A energia exerceu a principal pressão sobre os preços no mês. O índice do segmento avançou 2,1% em agosto, revertendo a queda de 1,5% registrada em julho. A gasolina, sozinha, ficou 3,9% mais cara e respondeu por mais de um terço da alta mensal do CPI.

Em 12 meses, a pressão energética é ainda mais evidente: os preços de energia acumulam avanço de 16,3%, impulsionados principalmente pela alta de 27,4% da gasolina. O gás natural subiu 4,4% no período, enquanto a eletricidade avançou 3,8%.

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Núcleo avança 0,3%

O núcleo do CPI, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, subiu 0,3% em agosto, depois de avançar 0,2% em julho. Em 12 meses, porém, houve desaceleração de 2,5% para 2,4%.

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Entre os componentes que pressionaram o núcleo no mês estão comunicação, hospedagem, passagens aéreas, educação e veículos usados. Os custos de moradia avançaram 0,3%, depois da alta de 0,1% registrada em julho. As tarifas aéreas subiram 2,7%, enquanto hospedagem fora de casa teve aumento de 2,4%. Comunicação avançou 2,3%, educação, 0,8%, e carros e caminhões usados ficaram 0,4% mais caros. Na direção contrária, os custos com assistência médica recuaram 0,2% em agosto, enquanto os seguros de veículos caíram 0,8%.

Os preços dos alimentos subiram 0,1% pelo segundo mês consecutivo. A alimentação dentro de casa ficou estável, enquanto as refeições fora do domicílio avançaram 0,3%. Entre os alimentos consumidos em casa, os ovos ficaram 2,9% mais caros em agosto. Laticínios avançaram 0,3% e bebidas não alcoólicas, 0,2%. Já frutas e vegetais recuaram 0,4%, com destaque para a queda de 6,2% no preço da alface, depois de uma redução de 16,4% em julho.

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No acumulado de 12 meses, os alimentos registram alta de 2,7%. A alimentação em casa ficou 2,2% mais cara, enquanto refeições fora de casa acumulam avanço de 3,4%.

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