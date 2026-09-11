Inflação dos EUA acelera para 0,4% em agosto; taxa anual fica em 3,4%
Gasolina sobe 3,9% no mês e responde por mais de um terço do avanço do índice; núcleo da inflação aumenta 0,3%
A inflação ao consumidor dos Estados Unidos acelerou em agosto, pressionada principalmente pelos preços da gasolina. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) avançou 0,4% no mês, após alta de 0,1% em julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Bureau of Labor Statistics (BLS).
Em 12 meses, a inflação ficou em 3,4%, mesmo patamar registrado no período encerrado em julho. A energia exerceu a principal pressão sobre os preços no mês. O índice do segmento avançou 2,1% em agosto, revertendo a queda de 1,5% registrada em julho. A gasolina, sozinha, ficou 3,9% mais cara e respondeu por mais de um terço da alta mensal do CPI.
Em 12 meses, a pressão energética é ainda mais evidente: os preços de energia acumulam avanço de 16,3%, impulsionados principalmente pela alta de 27,4% da gasolina. O gás natural subiu 4,4% no período, enquanto a eletricidade avançou 3,8%.
Núcleo avança 0,3%
O núcleo do CPI, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, subiu 0,3% em agosto, depois de avançar 0,2% em julho. Em 12 meses, porém, houve desaceleração de 2,5% para 2,4%.
Entre os componentes que pressionaram o núcleo no mês estão comunicação, hospedagem, passagens aéreas, educação e veículos usados. Os custos de moradia avançaram 0,3%, depois da alta de 0,1% registrada em julho. As tarifas aéreas subiram 2,7%, enquanto hospedagem fora de casa teve aumento de 2,4%. Comunicação avançou 2,3%, educação, 0,8%, e carros e caminhões usados ficaram 0,4% mais caros. Na direção contrária, os custos com assistência médica recuaram 0,2% em agosto, enquanto os seguros de veículos caíram 0,8%.
Os preços dos alimentos subiram 0,1% pelo segundo mês consecutivo. A alimentação dentro de casa ficou estável, enquanto as refeições fora do domicílio avançaram 0,3%. Entre os alimentos consumidos em casa, os ovos ficaram 2,9% mais caros em agosto. Laticínios avançaram 0,3% e bebidas não alcoólicas, 0,2%. Já frutas e vegetais recuaram 0,4%, com destaque para a queda de 6,2% no preço da alface, depois de uma redução de 16,4% em julho.
No acumulado de 12 meses, os alimentos registram alta de 2,7%. A alimentação em casa ficou 2,2% mais cara, enquanto refeições fora de casa acumulam avanço de 3,4%.