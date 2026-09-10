Aliados do Irã, hutis tomam cidade portuária no Iêmen para tentar dominar Mar Vermelho

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Rebeldes hutis do Iêmen tomaram o porto de Mocha e avançam na costa do Mar Vermelho, buscando controle total de uma rota marítima vital. A ofensiva, apoiada pelo Irã, intensifica o conflito com a Arábia Saudita e gera preocupações sobre o controle de estreitos estratégicos, impactando os preços do petróleo e a estabilidade regional.

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Rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, tomaram, nesta quinta-feira, 10, o porto da cidade iemenita de Mocha em uma tentativa de obter o controle total da costa do Mar Vermelho, uma importante rota marítima para a região. A nova ofensiva faz parte de uma série de ataques contra o governo atual, que é apoiado pela Arábia Saudita, com quem o grupo armado também vem trocando disparos em uma escalada das hostilidades no Oriente Médio.

Nas últimas 48 horas, o grupo rebelde avançou maciçamente pelo sul da costa oeste iemenita, aproximando-se de áreas altas com vista para o estratégico estreito de Bab al-Mandab, seu objetivo final. Além dele, os hutis também reivindicam o controle da cidade de Hays, que faz uma interseção entre três províncias no Iêmen, e do acampamento Khalid ibn al-Walid, a maior base militar da região.

Em comunicado, o comandante militar do governo iemenita, Tareq Saleh, admitiu que havia organizado recentemente uma retirada estratégica ao sul de Mocha para reagrupar o Exército em um local seguro. “As forças armadas na costa oeste pagaram um preço alto – mártires e feridos – nos últimos dias ao enfrentarem o ataque huti planejado pelo Irã, e apoiado por ele”, disse.

Os conflitos ali fizeram o preço do petróleo ultrapassar os US$ 100 após semanas em que foi negociado pelo preço de US$ 80. Os combates também levantaram questões sobre se a Arábia Saudita ativará o acordo de defesa de Meca e pedirá aos seus co-signatários, Paquistão e Turquia, que enviem forças. O pacto, porém, é essencialmente defensivo, e especialistas avaliam ser improvável que se aplique às atividades militares sauditas no Iêmen.

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Ponto estratégico

A tomada da costa oeste do Iêmen e de algumas ilhas no mar pelo grupo rebelde seria um grande desafio para o reino saudita e para os Estados Unidos, já que aproximaria o Irã e seus aliados do controle total sobre vias essenciais para o transporte marítimo ocidental naquele lado do mundo: o Bab al-Mandab. Esse estreito, por onde passa cerca de 8% do petróleo consumido no planeta, liga a Ásia à Europa pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez.

A passagem ganhou importância redobrada desde o início da guerra no Oriente Médio, devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz por parte do Irã, no outro lado da Península Arábica. A rota marítima respondia por 20% das exportações mundiais de petróleo e gás natural antes da guerra.

Ao assumir o controle de mais partes da costa do Mar Vermelho, o objetivo dos hutis é encontrar mais um jeito de pressionar a Arábia Saudita e os americanos a concordarem com um pacto que suspenda o bloqueio aos petroleiros iranianos no Golfo — medida adotada por Washington em contrapartida ao fechamento do Estreito de Ormuz.

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Analistas acreditam que a redução das tensões neste momento parece pouco provável, com os hutis tentando abrir uma segunda frente na guerra entre Irã e Estados Unidos, além da batalha já longa — desde fevereiro deste ano — pelo controle de Ormuz.

Tensão entre hutis e Arábia Saudita

As hostilidades começaram em julho, quando os hutis desafiaram o controle de Riad sobre o espaço aéreo iemenita ao permitir que um avião iraniano pousasse no Iêmen. O governo do país, reconhecido pela comunidade internacional, respondeu com um ataque ao aeroporto.

A fase mais recente da escalada veio na semana passada, quando os hutis atacaram instalações de energia e cidades do sul da Arábia Saudita usando drones e mísseis balísticos, após o colapso, em julho, do cessar-fogo firmado em 2022, em meio à crescente instabilidade regional.

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Em resposta, as forças militares do reino lançaram pelo menos 40 ataques na última quarta-feira 9. “Aviões sauditas executaram 32 ataques aéreos contra diversas áreas das províncias de Marib, Al Jawf, Taiz e Hodeida nas últimas horas”, informou o canal de televisão rebelde Almasirah. Algumas horas depois, a emissora relatou uma dezena de bombardeios adicionais.

Os combates já deixaram mais de 500 mortos no Iêmen, segundo um balanço da agência de notícias AFP. O número inclui pelo menos 216 soldados do governo e 278 combatentes hutis, além de 29 civis.