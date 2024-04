Núcleo da inflação do consumo nos EUA fica em 0,3%, dentro da estimativa

O índice preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) variou em 0,3% em março ante fevereiro, , segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo Departamento de Comércio americano. Os dados vieram em linha com a expectativa do mercado financeiro, de alta de 0,3%. O núcleo do índice de preços também variou 0,3%, dentro da estimativa dos investidores.

Com isso, o índice geral ficou em 2,7% em 12 meses e núcleo em 2,8%.

O núcleo do PCE é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve para basear decisões de política monetária. Isso porque esse indicador exclui preços mais voláteis, como de alimentos e energia.

De acordo com o Departamento de Comércio, no mês, os preços dos serviços subiram 0,4% e os dos bens aumentaram 0,1%. Os preços dos alimentos caíram 0,1% no período, enquanto os da energia aumentaram 1,2%.

Continua após a publicidade

Após a divulgação dos dados, os Treasuries, títulos da dívida do governo americano recuaram e o índice DXY, que representa o dólar ante a outra moedas, recuava 0,09%.

Os dados da inflação americana são aguardados por investidores do mundo todo, já que as decisões de política monetária da maior economia global tem efeitos em todos os outros mercados. Nesta sexta-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, salientou que a atenção do BC está voltada ao cenário externo e que uma alta dos juros nos Estados Unidos, complicaria as decisões aqui no Brasil.