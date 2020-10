Dupla americana ganha Nobel de Economia por teoria sobre leilões

Atualizado em 12 out 2020, 09h19 - Publicado em 12 out 2020, 08h00

Atualizado em 12 out 2020, 09h19 - Publicado em 12 out 2020, 08h00

O prêmio Nobel de Economia de 2020 foi concedido para os cientistas americanos Paul R. Milgron, 78 anos, e Robert B. Wilson, 83 anos, responsáveis pela teoria geral de leilões. Os pesquisadores da Universidade de Stanford usaram seus insights para projetar novos formatos de leilão para bens e serviços que são difíceis de vender de forma tradicional, como frequências de rádio.

De acordo com o Comitê do Nobel, as descobertas beneficiam vendedores e compradores no mundo todo, desde grandes leilões, como concessão de energia, até leilões mais corriqueiros, como os que ocorrem na internet em sites como o eBay. No Brasil, obras de infraestrutura e concessões passam por leilões. O próximo grande leilão a acontecer no país é da frequência de 5G.

Usando a teoria do leilão, os pesquisadores tentam entender os resultados das diferentes regras de licitação e preços finais. “A análise é difícil, pois os licitantes se comportam de forma estratégica, com base nas informações disponíveis. Eles levam em consideração o que eles próprios sabem e o que acreditam que outros licitantes saibam”, afirma o Comitê do Nobel, ao explicar a importância da pesquisa premiada. Os vencedores vão dividir o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, equivalente a 6,3 milhões de reais.

Os mercados de eletricidade são organizados em leilões. Ativos financeiros, licenças de emissão de CO2 e espectro de rádio são todos organizados como leilões. Mas as motivações das pessoas nos leilões variam. A academia explica que alguns vendedores desejam maximizar as receitas, mas outros têm outros objetivos – usar leilões como uma ferramenta, talvez para reduzir as emissões ou maximizar o valor público e a teoria dos premiados é a chave para entender como esses objetivos podem ser alcançados.

Com o tempo, as sociedades alocaram objetos cada vez mais complexos entre os usuários, como slots de pouso de aeroportos e frequências de rádio. Em resposta, Milgrom e Wilson inventaram novos formatos para leiloar muitos objetos inter-relacionados simultaneamente, em nome de um vendedor motivado por amplo benefício social em vez de receita máxima. Em 1994, as autoridades dos Estados Unidos usaram pela primeira vez um de seus formatos de leilão para vender frequências de rádio a operadoras de telecomunicações. Desde então, muitos outros países seguiram o exemplo. “Os Laureados em Ciências Econômicas deste ano começaram com a teoria fundamental e depois usaram seus resultados em aplicações práticas, que se espalharam globalmente. Suas descobertas são de grande benefício para a sociedade ”, diz Peter Fredriksson, presidente do Comitê do Prêmio.

Uma das descobertas de Milgrom e Wilson é que a oferta feita de forma racional tende a ser abaixo da melhor estimativa sobre o valor comum por causa da preocupação com a chamada “maldição do vencedor”, ou seja, pagar em excesso e, por isso, ter prejuízo. Nos estudos também estão análises sobre as estratégias de licitação em vários formatos de leilão conhecidos, demonstrando que um formato proporcionará ao vendedor uma receita esperada mais alta quando os licitantes aprenderem mais sobre os valores estimados uns dos outros durante a licitação.

Wilson, que estuda teorias de leilões e de jogos participou por telefone da cerimônia. O professor, de 83 anos, mora na Califórnia, e foi informado ás 3 horas da manhã (horário local, 7h no horário de Brasília) sobre o prêmio. “É uma notícia muito feliz, estamos muito felizes com isso … É muito cedo aqui”, disse, durante uma ligação falha. Questionado sobre o que já tinha comprado em leilões, o professor disse, rindo, que nunca participou ativamente de um leilão. Mas, segundo ele, existem algumas coisas implícitas em leilões e que estão a nossa volta.

“Se você olhar um anúncio de um mecanismo de pesquisa – esse anúncio provavelmente foi vendido em um leilão É algo que você encontra muito, mas não sou muito um participante de leilões”, diz. “Minha esposa me lembrou que compramos botas de esqui no eBay. Acho que foi um leilão”, disse, arrancando risos dos presentes em Estocolmo, capital da Suécia.

Os estudos do professore começou na década de 1960, antes do surgimento e difusão da internet. Segundo Wilson, a chegada da nova tecnologia mudou profundamente os leilões, que passaram a ser realizados continuamente por várias empresas. O professor cita formatos de leilão público, como o Ebay, onde comprou as botas de ski, mas também o“impacto profundo” no comércio financeiro – onde há muitos locais para comprar e vender ativos, e todos eles estão totalmente integrados pela Internet. Isso é oferecer transações essencialmente instantâneas nos mercados financeiros.

O prêmio de Economia, oficialmente chamado de “Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel”, foi criado em 1968. A homenagem não fazia parte do grupo original de cinco prêmios estabelecidos por Alfred Nobel, que foram entregues pela primeira vez em 1901. O Nobel de Economia é o último concedido este ano. Os prêmios de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz foram anunciados na semana passada.