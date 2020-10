Poetisa Louise Glück conquista o Nobel de Literatura em 2020

Atualizado em 8 out 2020, 09h10 - Publicado em 8 out 2020, 08h09

A poeta americana Louise Glück conquistou o Nobel de Literatura em 2020. O anúncio foi feito pela Academia Sueca, responsável pela honraria, na manhã desta quinta-feira, 8. Segundo a Academia, Louise é uma “voz poética inconfundível que com sua bela concisão faz da existência individual algo universal”.

O prêmio será entregue direto à vencedora e não na tradicional cerimônia em Estocolmo, que normalmente acontece no fim do ano, por causa da pandemia. Ela será convidada para uma homenagem na cerimônia do ano que vem.

Nascida em Nova York, em 1943, filha de uma família de imigrantes húngaros de origem judaica, Louise Glück começou a carreira em 1968, com o lançamento da primeira de doze coletâneas de poesias, Firstborn. Desde então, tem sido aclamada como uma relevante voz da literatura atual, sendo premiada com o Pulitzer Prize (1993) e o National Book Award (2014). Além de poetisa, Louise é uma prestigiada ensaísta e professora de literatura na Universidade de Yale. Em sua obra, ela escreve especialmente sobre relações familiares, muitas vezes sob a ótica ou influência de mitos clássicos gregos e romanos, e a partir de um fundo autobiográfico.

Após se envolver em um escândalo de assédio sexual em 2017, a Academia Sueca agora retorna à velha rotina. No ano passado, Olga Tokarczuk e Peter Handke foram anunciados juntos como vencedores do Nobel de Literatura. O austríaco venceu por 2019, enquanto a polonesa levou o prêmio pelo ano de 2018, quando a cerimônia foi cancelada. A pausa ocorreu em resposta ao caso do ano anterior, quando Jean-Claude Arnault, marido de Katarina Frostenson, escritora e membro da Academia, foi acusado de assédio sexual por 18 mulheres. Arnault foi condenado a dois anos de prisão por estupro.

Ao cancelar a entrega do prêmio, a instituição disse que perdeu a “confiança” no mundo exterior e que estava “enfraquecida”. A Academia declarou ainda que precisava de “tempo para recuperar sua força plena, envolver um número maior de membros ativos e restaurar a confiança nela antes de escolher um novo vencedor”.

As controvérsias, porém, continuaram. A escolha do premiado, Peter Handke, causou furor pelo passado do autor, acusado de ser um negacionista do genocídio da Guerra dos Balcãs, e defensor de Slobodan Milosevic, chamado de “Carniceiro dos Bálcãs”, tendo não só comparecido a seu julgamento em Haia como ido ao funeral dele, em 2006, para prestar homenagem.