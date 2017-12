Natal: saiba quais são os brinquedos mais procurados no Brasil

Não sabe o que comprar de Natal? Uma dica para quem está em busca de brinquedo é saber o que as outras pessoas estão procurando. Levantamento feito pelo Google a pedido de VEJA mostra que a Barbie lidera o ranking de pesquisa de brinquedos, com 12,8% do total – nesse percentual estão incluídos todos os produtos da marca, incluindo bonecas, jogos, massinhas, acessórios, entre outros.

O segundo brinquedo mais pesquisado é o Lego, com 8,9% das buscas. O bebê reborn é o terceiro do ranking, com 7,3% das pesquisas, seguida pela Baby Alive (7,2%) e Nerf (3%)– veja ranking completo abaixo.

O sexto lugar da lista é ocupado pela boneca LOL, com 2,2% das buscas. No site Mercado Livre, as buscas pelas bonecas LOL Surprise tiveram um crescimento de 61% em relação a novembro. As miniaturas vêm dentro de uma estrutura redonda e o comprador só sabe o modelo depois da abertura do presente.

Grupos de mães nas redes sociais relatam problemas com a compra de bonecas falsificadas. Vários vídeos no YouTube ensinam como diferenciar a verdadeira da falsa. Nas falsas, em vez de LOL, a embalagem traz o nome LQL. A diferença não é só essa, por isso vale a pena comprar apenas de empresas confiáveis e exigir a troca caso a boneca não seja verdadeira.

Barbie 12,8% Lego 8,9% Bebê reborn 7,3% Baby Alive 7,2% Nerf 3% Bonecas LOL 2,2% Hot Wheels 2% Controle remoto 1,5% Beyblade 1,5% Polly 1,4%

Dicas de segurança

É preciso tomar cuidado com a compra de brinquedo e ter em mente que crianças não podem ser expostas a riscos e objetivos que causam acidentes.

Segundo o Inmetro, brinquedos não devem ter pontas cortantes e partes ou peças pequenas que possam se desprender com facilidade e provocar acidentes.

Também é preciso ficar atento se eles são fabricados ou pintados com material tóxico, já que as crianças costumam levar brinquedos à boca, nariz e ouvidos.

Abaixo, dicas do Inmetro na hora de comprar brinquedos: