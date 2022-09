Na reta final, projeções econômicas são melhores para Bolsonaro

Pela décima terceira semana consecutivas as projeções de inflação e crescimento econômico seguem surpreendo, conforme mostram os dados do Boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira, 26. A inflação continua em trajetória de queda, enquanto as perspectivas para o PIB continuam em ritmo de crescimento. Na reta final para as eleições, a melhora no cenário econômico pode ser decisiva na disputa e ajudar no desempenho do presidente Jair Bolsonaro.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 6% para 5,88% na estimativa para 2022, ficando mais próximo da meta do ano, fixada em 3,50%. A projeção também caiu levemente para o próximo ano, de 5,01% para 5%, e se manteve estável em 3,50% para 2024.

Com o arrefecimento dos preços e o fim do ciclo de elevações na taxa de juros em 13,75%, os economistas e analistas ouvidos pelo Banco Central estão elevando as perspectivas do crescimento econômico. A projeção para o PIB subiu de 2,65% para 2,67% para este ano, e se manteve estável em 0,50% para o próximo ano. Para 2024, o índice voltou a subir, de 1,70% para 1,75%.

A Selic segue pela décima quarta semana consecutiva estável em 13,75%, indicando que o mercado acredita fortemente nessa taxa terminal para o fim do ano, em linha com a sinalização do Banco Central na última reunião. Para o próximo ano, o mercado projeta a Selic em 11,25%. As projeções para o câmbio também continuam estáveis há pelo menos dois meses, com a cotação do dólar em 5,20 reais, amenizando os riscos de novas pressões inflacionárias.