Montadoras aceleram disputa por valores do governo em plano de carros

O rally das montadoras pelos recursos disponibilizados no programa do governo para o barateamento de veículos segue a todo vapor. O ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou que os recursos solicitados para carros já somam 300 milhões de reais, ante os 170 milhões de reais dos últimos dias. Quando esse montante chegar a 500 milhões de reais, o programa será finalizado. “No ritmo que a gente imaginava”, afirma fonte gabaritada do setor, que pediu um ano de programa. O governo prometeu 3 a 4 meses, mas entregou menos do que isso. Apesar do pouco tempo, a medida foi muito bem-vinda.

Cada empresa pode solicitar 10 milhões de reais ao governo. Quando 70% desse valor se esgotar, mediante apresentação de comprovantes, a empresa pode solicitar mais 10 milhões de reais. “Há uma concorrência entre as montadoras competindo por esses recursos”, revela o diretor.

O montante dispendido pelo MDIC foram pedidos pelas montadoras, mas ainda não significa que foram gastos. Isto é, não é possível dizer que isso já representa novos veículos nas ruas.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou na quarta-feira 14 uma lista de 233 versões e 31 modelos de automóveis com descontos que vão até 8 mil reais das montadoras que aderiram ao programa de créditos tributários para baratear o preço dos veículos. Na lista, os compactos Renault Kwid e Fiat Mobi são os únicos com desconto de 8 mil reais, o teto do programa.