Renault Kwid e Fiat Mobi têm maior desconto em programa; veja lista

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou nesta quarta-feira, 14, uma lista de 233 versões e 31 modelos de automóveis com descontos que vão até 8 mil reais das montadoras que aderiram ao programa de créditos tributários para baratear o preço dos veículos. Na lista, os compactos Renault Kwid e Fiat Mobi são os únicos com desconto de 8 mil reais, o teto do programa (confira abaixo).

As montadoras de carros que aderiram ao programa são Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. Os modelos com desconto são de carros com valor de até 120 mil reais na data de lançamento da medida, no último dia 6.

Na semana passada, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaram medidas para baratear carros populares, caminhões e ônibus. No caso dos carros, os descontos variam entre 1,5% e 11,26%, conforme um cálculo de pontos que leva em consideração o valor do carro (quanto mais barato, maior o desconto), a fonte de energia do motor e a densidade industrial. Um carro popular mais barato, de 69 mil (caso do Kwid) terá um desconto maior e poderá chegar a 61 mil reais, ou menos. Além dos descontos concedidos pelo programa do governo, as montadoras também têm feito promoções para alavancar as vendas. O Renault Kwid, por exemplo, é vendido por 59 mil reais em seu modelo de saída, juntando o desconto do governo e a ação promocional da montadora.

O programa oferece até 1,5 bilhão de reais em créditos tributários, sendo 500 milhões de reais apenas para veículos de passeio. Segundo estimativa feita pela Anfavea, e citada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana, o programa deve durar cerca de um mês devido à demanda das montadoras.