Mercado vê crescimento do PIB próximo dos 4% e inflação acima do teto

O reaquecimento a economia brasileira sinalizado por indicadores de atividades tem feito que as previsões de crescimento da economia para este ano sejam periodicamente revistos. Analistas ouvidos pelo Banco Central indicam que o PIB do país deve encerrar o ano em 3,96%, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira, 31. Caso confirmado, este será o maior crescimento da economia desde 2011, quando o PIB cresceu 4%. Além do PIB, os economistas consultados pelo BC também revisaram a inflação para cima, chegando a 5,31%, acima do teto da meta, de 5,25%.

Sobre o crescimento da economia, esta é a sexta semana consecutiva de revisões para cima, sendo a maior previsão de PIB feita pelos analistas do Boletim Focus neste ano. O desempenho da economia nos primeiros meses do ano, melhor que o esperado com a aceleração dos casos de Covid-19 que tanto impactaram a economia no ano passado, mostram a recuperação e puxam o otimismo.

As revisões para cima se acentuaram com o resultado do IBC-Br, prévia do PIB, que indica desempenho positivo no primeiro trimestre, com impacto positivo do setor de serviços. O resultado do PIB do 1º trimestre será divulgado nesta terça-feira, 1º, pelo IBGE.

Preços altos

Além do crescimento da economia, os analistas consultados pelo Banco Central voltaram a rever para cima a inflação do ano. Na oitava revisão seguida, os analistas projetam o IPCA, índice oficial de inflação do país, em 5,31%, acima dos 5,24% de semana passada e também do limite do teto da meta, definido em 5,25%.

A projeção está bem acima do centro da meta, de 3,75% e encostada na margem de tolerância, de 1,5 ponto porcentual para cima. No caso das previsões obtidas no últimos cinco dias úteis, a estimativa é que o IPCA pode chegar a 5,49%, acima do teto da meta.

A inflação serve como um termômetro da economia e diversas variantes a afetam. Em abril, com a estabilização maior no preço dos combustíveis e até algumas quedas dos preços nas refinarias definidas pela Petrobras, a pressão inflacionária foi menor, mas ainda é relevante. O IPCA subiu 0,31%, abaixo dos 0,93% de março, mas trouxe alta maior nos preços dos alimentos, os “vilões” da inflação de 2020. A inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 6,76%. Em maio, é estimada uma nova pressão, vinda de preços administrados de habitação, com alta já anunciada de 40% do gás encanado e bandeira tarifária vermelha para a energia no mês.