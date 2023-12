Mercado revisa para cima a projeção do PIB após resultado do 3º tri

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central revisaram para cima a projeção de crescimento da economia brasileira. Segundo o Boletim Focus desta segunda-feira, 11, o PIB deve avançar 2,92% neste ano, acima dos 2,84% projetados na semana passada. A revisão acontece após a divulgação do resultado do PIB no terceiro trimestre, que teve um avanço de 0,1% enquanto o mercado projetava retração de 0,3%.

Os economistas também revisaram, neste caso para baixo, a projeção para a inflação neste ano. Segundo o Focus, os analistas estimam que o IPCA encerre o ano em 4,51%, ligeiramente abaixo do projetado na semana passada, em 4,54%, mas dentro do teto da meta, que vai até 4,75%. Caso a projeção se confirme, essa será a primeira vez desde 2020 que o país não terá estouro na meta inflacionária do ano. No acumulado de 12 meses até outubro, a taxa é de 4,82%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulga nesta terça-feira o resultado da inflação de novembro.

Já para 2024, os analistas elevaram pela segunda semana consecutiva projeção da inflação. O IPCA projetado passou de 3,92% para 3,93%. O estimado está acima do centro da meta para o próximo ano, de 3%, mas dentro do limite, de 4,5%.

Para a taxa de juros, os analistas mantiveram a projeção de 11,75% para este ano e 9,25% para este. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, se reúne para decidir sobre os juros. A autoridade monetária deve reduzir em mais meio ponto percentual a Selic, chegando aos 11,75% esperados pelo mercado.