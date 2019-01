Mercado de trabalho: as profissões que mais devem contratar em 2019

O desemprego atinge 12,2 milhões de brasileiros, segundo dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo IBGE. Apesar de elevada, a taxa de desocupação vem decaindo – passou de 13,1% para 11,76% ao longo de 2018. Foram criados 858.415 empregos com carteira assinada de janeiro a novembro no país. Entre as carreiras de nível superior, as que mais abriram vagas foram as ligadas ao setores de tecnologia e de saúde, segundo levantamento realizado pelo site Quero Bolsa a pedido de VEJA.

A carreira de nível superior com mais contratações foi a de analista de sistemas, com 47.692 vagas. No ranking das 10 mais, aparecem outras profissões do setor de tecnologia, como analista de suporte computacional (14.518) e programador de sistemas (12.271). O bom desempenho das profissões dessa área mostra que o mercado continuará necessitando de mão de obra especializada em tecnologia, setor que exige constante atualização.

Em segundo lugar, considerando apenas as profissões de nível superior, está a enfermagem, com 46.991 contratações. Outras carreiras ligadas ao setor de saúde também se destacam na geração de vagas com carteira assinada: farmacêutico (38.607), médico clínico (11.884), nutricionista (10.312) e fisioterapeuta (10.040). O ranking também mostra a criação de 9.557 vagas de preparador físico, refletindo o aumento da preocupação do brasileiro com a saúde e bem estar físico em geral.

Os especialistas em contratações são unânimes ao afirmar que as profissões ligadas ao setor de tecnologia continuarão bombando em 2019. A explicação é simples: existem poucos profissionais especializados e muitos postos a serem preenchidos. Ou seja, há mais procura do que profissionais disponíveis para essas vagas. Então, quem busca uma carreira em ascensão deve apostar em cursos dessa área.

Mas não são apenas as profissões características do setor de tecnologia que estarão em alta. Luana Marley, supervisora de assessoria de carreiras da Catho, diz que carreiras que exigem conhecimento de tecnologia continuarão a puxar contratações em todas os setores da economia. É que esse tipo de aptidão funcionará como um diferencial para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade. Entre as novas profissões que vão incorporar o conhecimento da tecnologia estão o técnico em telemedicina, que atua na instalação e suporte de sistemas em hospitais e clínicas, e o advogado digital, que detém conhecimento sobre legislação eletrônica e crimes cibernéticos.

Por isso, Luana recomenda que profissionais que procuram por uma nova oportunidade de trabalho em 2019, independentemente do setor de atuação, se atualizem sobre as tendências de tecnologia em suas áreas. “Estamos em um mercado de trabalho mutante, em que todos os dias novas demandas são criadas. Ser aberto a mudanças é fundamental para quem quer se dar bem na carreira”.

A lista de carreiras mais promissoras de 2019 elaborada pela Randstad, líder global em RH, confirma a prevalência de profissões ligadas à tecnologia. Logo no topo aparecem as carreiras de business intelligence (BI) e marketing digital. “O business intelligence será requisitado porque as empresas precisam montar análises, estatísticas e tendências para o planejamento estratégico e execução sem perdas”, diz Winston Kim, gerente regional da Randstad.

A aposta no marketing digital está relacionado à necessidade das empresas de melhorar a experiência do usuário, analisar o perfil de diferentes tipos de consumidor e oferecer produtos e serviços cada vez mais personalizados.

Já Ricardo Basaglia, diretor geral da Michael Page, diz que o perfil das vagas que serão abertas em 2019 tende a ser bem diverso. Isso pode ocorrer em função da a adaptação do mercado à reforma trabalhista, que criou novas formas de contrato, e da expectativa com a política econômica do governo Jair Bolsonaro. “Podemos ter a reinserção de profissionais das mais variadas formações, talentos que ainda estão procurando trabalho ou algum tipo de transição na carreira.”

A aposta dos profissionais de RH é que vagas com mais especialização puxem as contratações de 2019. Para Wilma Dal Col, diretora de gestão de talentos da Manpower Group, 2019 tende a ser um ano melhor para o mercado de trabalho. A expectativa de contratações para o primeiro trimestre de 2019 é a maior desde 2014, movimento que deve ser puxado pelo setor de agronegócio.

Em 2018, entretanto, o maior número de contratações se deu entre carreiras de baixa qualificação. São vagas que pagam salários menores e têm alta rotatividade. Exemplo disso é a vaga de vendedor de comércio varejista, para qual foram contratadas 750.999 pessoas até outubro – volume 1.626% maior que as vagas de analista de sistemas.

Tendências para 2019

O PageGroup, referência em recrutamento especializado de executivos de todos os níveis hierárquicos, fez uma lista de quais cargos devem estar em alta no Brasil em 2019.

Os cargos considerados são de média e alta gerência, de nível técnico e suporte à gestão, veja abaixo:

Área de saúde

Representante/gerente de vendas

O que faz: prospecção de potenciais clientes e parceiros, gera demanda e ações promocionais, acompanha a performance e desenvolve a força de vendas, estabelece planos de visitas, realiza análise de concorrentes, estudo de mercado, levantamento de resultados de vendas e demanda, participa de convenções e congressos, desenvolve relacionamento no mercado público e privado.

prospecção de potenciais clientes e parceiros, gera demanda e ações promocionais, acompanha a performance e desenvolve a força de vendas, estabelece planos de visitas, realiza análise de concorrentes, estudo de mercado, levantamento de resultados de vendas e demanda, participa de convenções e congressos, desenvolve relacionamento no mercado público e privado. Perfil da vaga: especialização em negócios, marketing, comercial ou negociação

Gerente de qualidade farmacêutica

O que faz: responsável por implantar o sistema de boas práticas de fabricação, preparar a empresa e os colaboradores para auditorias internas e externas. Faz a revisão, preparação e aprovação de procedimentos, tratamento de não conformidades e controle de mudanças em medicamentos.

responsável por implantar o sistema de boas práticas de fabricação, preparar a empresa e os colaboradores para auditorias internas e externas. Faz a revisão, preparação e aprovação de procedimentos, tratamento de não conformidades e controle de mudanças em medicamentos. Perfil da vaga: graduação em farmácia

Bioinformacionista

O que faz: Atua na prevenção de doenças genéticas e cumprindo papel importante nos estudos relacionados à reprodução humana. Os campos de atuação para um bioinformacionista são na área de saúde, como hospitais, laboratórios de análises clínicas, centro de pesquisas ou indústria farmacêutica.

Atua na prevenção de doenças genéticas e cumprindo papel importante nos estudos relacionados à reprodução humana. Os campos de atuação para um bioinformacionista são na área de saúde, como hospitais, laboratórios de análises clínicas, centro de pesquisas ou indústria farmacêutica. Perfil da vaga: graduados em exatas e biológicas, como física, química, biologia, matemática, ciência biomédicas, dentre outras e com mestrado em bioinformática,

Técnico em telemedicina

O que faz: responsável por dar suporte local ou remoto, esse profissionais trabalham fazendo o uso de videoconferência. Montar equipamentos de vídeo, áudio, internet, além de fornecer treinamento para os profissionais da saúde estão entre as principais atribuições dessa área

responsável por dar suporte local ou remoto, esse profissionais trabalham fazendo o uso de videoconferência. Montar equipamentos de vídeo, áudio, internet, além de fornecer treinamento para os profissionais da saúde estão entre as principais atribuições dessa área Perfil da vaga: Profissionais voltados para as áreas de informática, telecomunicações e internet são os mais desejados, complementando sua formação com aulas em plataformas onlines que tem duração média de até duas semanas.

Tecnologia

Cientista/engenheiro de dados

O que faz: profissional dedicado a criar soluções complexas que envolvem captar, analisar e enxergar tendências em dados que impactem nos negócios e rever ondas de crescimento exponencial.

profissional dedicado a criar soluções complexas que envolvem captar, analisar e enxergar tendências em dados que impactem nos negócios e rever ondas de crescimento exponencial. Perfil da vaga: a formação desses profissionais em grande parte está na área de exatas: Matemática, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Estatística, Física. Mas pode haver talentos originados de outros campos, e que dominem as habilidades rígidas do setor.

Programador front-end

O que faz: profissionais dessa área devem estar alinhados com as novas tendências do segmento, como bibliotecas e frameworks, uma vez que são responsáveis pelo design, conteúdo e funcionalidade da camada frontal de um site.

profissionais dessa área devem estar alinhados com as novas tendências do segmento, como bibliotecas e frameworks, uma vez que são responsáveis pelo design, conteúdo e funcionalidade da camada frontal de um site. Perfil: Os programadores front-end não encontram uma formação acadêmica específica, e acabam se tornando autodidatas que migram de diversas áreas de conhecimento.

Desenvolvedor Mobile

O que faz: sua missão é programar/criar e reparar aplicativos para plataformas de celular/dispositivos móveis em suas diversas variáveis, incluindo o universo de games.

sua missão é programar/criar e reparar aplicativos para plataformas de celular/dispositivos móveis em suas diversas variáveis, incluindo o universo de games. Perfil: formação em engenharia da computação ou áreas correlatas

Marketing digital

Gerente de Marketing de Performance



O que faz: responsável por direcionar o investimento no melhor canal para seu negócio, baseando-se em números do negócio e nas ações de marketing de performance realizadas.



Perfil da vaga: precisa conhecer bem a estratégia de marketing e o orçamento do cliente para definir onde investir para ter um retorno saudável nas dezenas de formatos de mídia existentes no mercado.

Analista de Search Engine Optimization (SEO)

O que faz: análise e otimização de sites e conteúdos para aquisição de audiência orgânica (não paga), através de melhor posicionamento nos mecanismos de busca, como Google

análise e otimização de sites e conteúdos para aquisição de audiência orgânica (não paga), através de melhor posicionamento nos mecanismos de busca, como Google Perfil: Para atuar na área, os cursos de comunicação como jornalismo, publicidade e propaganda e marketing são os mais desejados. Porém, ainda é necessário alguns conhecimentos para exercer a profissão, como web analytics, inglês, web marketing, boa redação, dentre outros.

Administração, negócios e finanças

Business Partner Sênior (RH)

O que faz: Influenciador da liderança para as decisões estratégicas com relação às pessoas e melhores práticas de RH, garantindo que estejam sendo aplicadas para a necessidade específica do cliente interno. É a área de Recursos Humanos dentro do negócio, atuando como guardião das políticas e assegurando conformidade dos processos em temas de desenvolvimento de carreira, reconhecimento e recompensa.

Influenciador da liderança para as decisões estratégicas com relação às pessoas e melhores práticas de RH, garantindo que estejam sendo aplicadas para a necessidade específica do cliente interno. É a área de Recursos Humanos dentro do negócio, atuando como guardião das políticas e assegurando conformidade dos processos em temas de desenvolvimento de carreira, reconhecimento e recompensa. Perfil da vaga: Experiência para influenciar os executivos do negócio. Habilidade de influência, visão estratégica, comunicação efetiva e conhecimento de negócio.

Especialista tributário

O que faz: apuração de impostos diretos e indiretos. Atendimento à auditoria. Planejamento tributário da empresa para recuperação de crédito. Disseminação de conhecimento no time.

apuração de impostos diretos e indiretos. Atendimento à auditoria. Planejamento tributário da empresa para recuperação de crédito. Disseminação de conhecimento no time. Perfil da vaga: Ótima comunicação para transitar entre áreas. Pro atividade e ótima interpretação de texto, para pesquisas recorrentes de legislação.

Gerente de planejamento Financeiro

O que faz: é o responsável pelo budget, projeções e novos negócios.

é o responsável pelo budget, projeções e novos negócios. Perfil da vaga: domínio completo das rotinas financeiras e do negócio, já com habilidades da era digital, boa capacidade de comunicar resultados e capacidade de relacionamento.

Consultor de Investimentos

O que faz: gerencia uma carteira de investimentos.

gerencia uma carteira de investimentos. Perfil da vaga: perfil altamente comercial para obter mais clientes, alto conhecimento de produtos financeiros para recomendar a melhor opção para seu cliente.

Jurídico

Advogado Contencioso Legal

O que faz: profissional sênior atuando no contencioso e que cuide da parte processual. Ou seja, responsável por toda a esfera judiciária ou arbitral com o intuito de solucionar um conflito.

profissional sênior atuando no contencioso e que cuide da parte processual. Ou seja, responsável por toda a esfera judiciária ou arbitral com o intuito de solucionar um conflito. Perfil da vaga: capacidade estratégica e de gestão. Trata-se de um profissional que atua mais comumente em escritórios de advocacia, mas que também pode ter importante função em empresas.

Advogado de Compliance

O que faz: Institui normas de governança, defini limites lícitos para conduta de profissionais e para procedimentos da empresa, aplica normas instituídas por matriz estrangeira (podendo ou não fazer adequações locais), fiscalizar operações políticas, fiscais ou morais de assuntos relacionados à empresa, além de dar cursos e treinamentos para ensinar e disseminar o tema internamente.

Institui normas de governança, defini limites lícitos para conduta de profissionais e para procedimentos da empresa, aplica normas instituídas por matriz estrangeira (podendo ou não fazer adequações locais), fiscalizar operações políticas, fiscais ou morais de assuntos relacionados à empresa, além de dar cursos e treinamentos para ensinar e disseminar o tema internamente. Perfil da vaga: profissional que passou a atuar tanto em empresas como em escritórios de advocacia, na maioria das vezes um profissional mais sênior.

Advogado digital