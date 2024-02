Mercado ajusta para cima a projeção de inflação para 2024 e 2025

Analistas do mercado financeiro revisaram para cima a projeção para a inflação para este ano. De acordo com os dados do Boletim Focus, divulgado nesta quinta-feira, 15, o IPCA deve encerrar o ano em 3,82%, ligeiramente acima dos 3,81% estimados na semana passada. Essa é a primeira vez em seis semanas que os economistas consultados pelo Banco Central revisaram a projeção do IPCA do ano para cima. Para 2025, houve um ajuste de 3,50% para 3,51%.

Tanto neste ano quanto no próximo, a inflação segue acima do centro da meta — de 3% em ambos os anos. No entanto, as apostas do mercado estão dentro do teto da meta, que vai até 4,5%, um ponto e meio para cima do centro.

A revisão ocorre após o resultado da inflação do mês de janeiro ter vindo acima das estimativas do mercado, com aceleração no preço dos alimentos e resiliência nos núcleos inflacionários, ponto olhado de perto pelo Banco Central para a condução da política monetária. A expectativa é que o BC continue a reduzir os juros, porém os repiques da inflação diminuiram as apostas em cortes mais rápidos que meio ponto percentual.

A taxa básica de juros está em 11,25% no ano e o mercado aposta que a Selic chegue a 9% ao fim deste ano, mantendo a estimativa do Focus da semana passada.