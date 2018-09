Mega-Sena acumula e pagará R$ 28 milhões

Ninguém acertou os seis números sorteados do concurso 2.076 da Mega-Sena, realizado ontem pela Caixa Econômica Federal em São Bento do Sul, Santa Catarina. Os números sorteados foram: 05 – 06 – 12 – 15 – 22 – 43. O prêmio está estimado para 28 milhões de reais no sorteio da próxima quarta-feira.

A quina teve 86 apostas ganhadoras, e cada vencedor receberá 22.660,94 reais. Outras 5.364 pessoas acertaram a quadra, com prêmio de 519,02 reais para cada.

A probabilidade de acertar na Mega-Sena é de uma em 50 milhões com uma aposta simples (seis dezenas) de 3,50 reais. As chances aumentam para uma em 10.000 com uma aposta de 15 números, que custa 17.517,50 reais.

Os prêmios devem ser buscados em até 90 dias após o sorteio. Depois disso, eles prescrevem e os recursos são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Como apostar

A aposta mínima da Mega-Sena é de 3,50 reais e pode ser realizada em qualquer uma das casas lotéricas da Caixa. Quem for cliente do banco também pode registrar suas dezenas por meio do internet banking.

Desde agosto, clientes também podem apostar pela internet. Apesar da facilidade, o sistema online exige uma aposta mínima de 30 reais.