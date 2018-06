Chance de resultado inédito da Mega-Sena se repetir é de uma em 50 mil

O sorteio da Mega-Sena do último sábado levantou uma série de suspeitas. O motivo foi o resultado inusitado. Foi a primeira vez na história da Mega-Sena que os seis números sorteados são uma sequência da mesma dezena – 50-51-56-57-58-59.

A chance dessa combinação lotérica improvável se repetir é de uma em 50 mil, segundo o professor Wagner de Souza Borges, especialista em estatística do Mackenzie. Todos os números têm a mesma probabilidade de serem sorteados – um em 50 milhões.

“Os sorteios não têm memória, não é porque um número foi sorteado hoje que ele não será amanhã. Os resultados são casuais. Mas a chance de uma sequência da mesma dezena sair é bem menor: é de uma em 50 mil, ou de duas em 100 mil sorteios”, afirma Borges.

Nas redes sociais, o resultado inédito gerou uma série de especulações, principalmente porque quatro pessoas acertaram a sena – cada um levou um prêmio de 9 milhões de reais. O professor do Mackenzie diz que o departamento de matemática da USP já analisou os sorteios da Mega-Sena. “Nada que demonstrasse a não-aleatoriedade foi encontrado.”

Segundo ele, o comportamento do apostador na hora de preencher o volante é muito subjetivo. “Tem gente que preenche colunas verticais, outros escolhem colunas. Alguns escolhem metade números ímpares e metade pares, não há uma regra.”

A única certeza, segundo ele, é que a única forma de aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena é jogando mais números. A aposta máxima, com 15 números, custa 17.517,50 reais. Mas a probabilidade desse bilhete ser sorteado é de uma em 10.003 vezes. O próximo sorteio acontece no dia 27 e deve pagar um prêmio de 2,5 milhões de reais.