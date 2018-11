McDonald’s lança lanches vegetarianos no Brasil

O McDonald’s está lançando seus primeiros lanches desenvolvidos para os consumidores vegetarianos. Os novos sanduíches estarão disponíveis em todos os restaurantes do país a partir de 8 de novembro em duas versões: McVeggie e Duplo Veggie.

Em vez de carne, os lanches virão com queijo coalho empanado, acompanhado de molho de pimenta biquinho, cebola caramelizada, alface crespa, tomate, cenoura ralada e maionese no pão tipo brioche.

No Duplo Veggie, que será vendido a partir de 25,90 reais, o lanche vem com dois queijos coalhos. O McVeggie custará a partir de 21,90 reais.

“O McDonald’s sempre esteve atento às demandas de seus clientes e às mudanças no hábito de consumo”, diz João Branco, Diretor de Marketing do McDonald’s Brasil.

O Burger King também conta com um sanduíche vegetariano em seu cardápio, o Veggie Burger. O recheio é um empanado feito de batata e champignon, recheado com shimeji, shitake e queijo.

Pesquisa Ibope mostra que houve um crescimento histórico de vegetarianos no país. O porcentual de vegetarianos subiu para 16% nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, o dobro do verificado em 2012. Isso representa quase 30 milhões de brasileiros que se declaram adeptos desse cardápio, número maior do que as populações de toda a Austrália e Nova Zelândia juntas.

A pesquisa mostrou que há espaço para o lançamento de produtos para esses consumidores. Mais da metade dos entrevistados (55%) declara que consumiria mais produtos veganos se estivessem melhor indicados na embalagem ou se tivessem o mesmo preço que os produtos que estão acostumados a consumir (60%). Nas capitais, o porcentual sobe para 65%.