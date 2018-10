Drive-thru do McDonald’s vai aceitar pagamento do Sem Parar

Os clientes do McDonald’s no Brasil poderão comprar Big Macs e batatas fritas usando o mesmo sistema de pagamento de pedágio, por meio de uma parceria que a operadora de restaurantes com a Fleetcor, dona do Sem Parar.

A aliança, anunciada nesta terça-feira, é parte de um esforço da Fleetcor para aumentar o uso do Sem Parar, como em postos de gasolina, estacionamentos. A Fleetcor pagou 1,12 bilhão de dólares em 2016 para comprar a Sem Parar, maior prestadora de serviços de pedágios eletrônico do país.

Para usar o sistema no drive-thru do McDonald’s, os consumidores precisam dizer aos funcionários que querem usar o Sem Parar. A tag do Sem Parar, colada no para-brisa do carro, tem uma identificação por radiofreqüência, captura a transação de pagamento e adiciona fatura do consumidor às fatura mensal.

Até o fim de janeiro, 100 drive-thrus do McDonald’s no Brasil oferecerão pagamentos sem contato pela Sem Parar, segundo a Fleetcor, com o total subindo a centenas de lojas em 12 meses.

O McDonald’s, administrado no Brasil pela Arcos Dorados, maior franqueada independente do McDonald’s do mundo, tem 940 lojas no país, num total de 37.557 lojas no mundo.

A unidade brasileira respondeu por 17% da receita da Fleetcor, com 203 milhões de dólares no primeiro semestre.

A parceria entre McDonald’s e Fleetcor ressalta como a concorrência acirrada no mercado de pagamentos brasileiro está chegando a empresas de processamento de cartões tradicionais, como Cielo, PagSeguro e Stone.