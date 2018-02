McDonald’s anuncia mudança global no McLanche Feliz

O McDonald’s anunciou hoje que vai começar a reduzir a gordura dos combos infantis McLanche Feliz até chegar a 600 calorias. A iniciativa será feita gradualmente até 2022 em 120 países, incluindo o Brasil. A ideia é oferecer refeições balanceadas e simplificar ingredientes.

No Brasil, além do brinquedo que vem de brinde (geralmente o principal atrativo para as crianças), o combo varia, mas é composto por hambúrguer, batatas fritas, suco e danoninho. A refeição pode ter 667 calorias, caso os produtos escolhidos sejam cheeseburguer, fritas, suco de manga e danoninho. Mas hoje é possível incluir tomatinhos no lugar da batata frita e água para substituir o suco de caixinha para diminuir a gordura.

“Dada nossa escala e alcance, esperamos que essas ações tragam mais opções de escolha aos consumidores e benefícios a milhares de famílias, que elas são um importante passo para construirmos um McDonald’s melhor”, declarou Steve Easterbrook, presidente do McDonald’s.

Ao simplificar os ingredientes, a rede vai remover sabores artificiais e reduzir conservantes. Outro objetivo é ser transparente com as informações nutricionais do McLanche Feliz, informando o valor de cada item.

Ainda em junho deste ano, os Estados Unidos terão as primeiras novidades no combo. O cheeseburguer será excluído, os nuggets de frango terão opções com quatro e com seis unidades, as fritas terão tamanho kids e achocolatado com leite terá menos açúcar. Até o fim do ano uma garrafa d’água será adicionada ao combo.

Também em comunicado, a Arcos Dorados, operadora do McDonald’s no Brasil, informa que “está alinhada com os objetivos recentemente anunciados pela marca internacionalmente”. Desde 2011, a empresa tem anunciado novidades nos cardápios, como redução do açúcar adicionado nas bebidas.