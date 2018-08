Magazine Luiza dobra lucro do 2º trimestre para R$ 140,7 milhões

O lucro líquido do Magazine Luiza saltou de 72,4 milhões para 140,7 milhões de reais no trimestre. A companhia registrou a maior expansão trimestral de vendas em cinco anos, mas alertou que o segundo semestre demanda mais cautela em relação às perspectivas de curto prazo.

“Poderemos ter um período mais desafiador e, certamente, teremos uma base comparativa de resultados ainda maior do que tivemos na primeira metade do ano”, afirmou a empresa, no material de divulgação do balanço trimestral nesta segunda-feira (6), destacando a recuperação mais lenta da economia, indefinições no cenário político e o aumento da cotação do dólar.

Entre abril e junho, a Magazine Luiza vendeu, em lojas físicas e no comércio eletrônico, um total de 4,6 bilhões de reais, alta de 43,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento apoia-se principalmente no comércio eletrônico, que subiu 66,1% ante 60,8% no segundo trimestre de 2017. A participação do comércio eletrônico no total vendido passou no período de 28,5% para 33%.

A receita líquida da empresa aumentou 36,9% na mesma base de comparação, para 3,696 bilhões de reais, elevando o faturamento semestral a 7,31 bilhões de reais.

Enquanto isso, as despesas com vendas cresceram 35,2% no segundo trimestre, para 661,4 milhões de reais, após investimentos em marketing na aquisição de novos clientes, logística e atendimento.

Por outro lado, a Magazine reduziu em 18,1% os gastos financeiros no período, para 112,1 milhões de reais, encerrando o mês de junho com um resultado financeiro líquido negativo de 72,6 milhões de reais, inferior aos 109,2 milhões de reais observados um ano atrás.

Só no segundo trimestre, a companhia desembolsou 85 milhões de reais para abertura de lojas, reformas e investimentos em tecnologia. A empresa inaugurou 27 lojas entre abril e junho, e outras 30 devem ser abertas no terceiro trimestre, de acordo com o balanço.

As ações da Magazine Luiza acumulam valorização de 72,5% até agora em 2018, superando o desempenho de concorrentes como Via Varejo e B2W.