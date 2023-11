Lula diz a empresários que vai assegurar a estabilidade fiscal do país

Em meio a polêmicas sobre o cumprimento e até mesmo a mudança da meta fiscal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 7, que o governo vai assegurar a estabilidade fiscal do país nos próximos anos. A fala foi dada a empresários no Brasil Investment Forum, realizado pela ApexBrasil no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

“O que estamos dizendo é que vamos garantir estabilidade política, social, jurídica e fiscal. Queremos garantir para vocês a possibilidade de colocarem a inteligência empresarial de vocês para que o país cresça cada vez mais”, disse o presidente, ao defender uma maior participação privada no país, sem diminuir o tamanho do Estado.

A fala acontece após o presidente declarar que “dificilmente” o Brasil cumpriria a meta de zerar o déficit em 2024. A possibilidade de alterar a meta colocou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em saia justa e aumentou a desconfiança do mercado quanto à política fiscal brasileira. Na segunda-feira 6, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse que o Executivo não enviará mensagem modificativa ao Legislativo para pedir alteração na meta.

Integrantes do governo discutem nos bastidores, desde o inicio do primeiro semestre, a dificuldade em cumprir a meta determinada no arcabouço fiscal. Como antecipou VEJA em agosto deste ano, a equipe do Ministério do Planejamento, responsável pela meta fiscal, já trabalhava com a hipótese de alteração desde o início daquele mês, caso as receitas não estivessem subindo no ritmo esperado.