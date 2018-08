Lucro líquido da Caixa no 2º tri soma R$ 3,4 bi, alta de 33,9% em um ano

A Caixa Econômica Federal anunciou na manhã desta segunda-feira lucro líquido de 3,464 bilhões de reais no segundo trimestre, cifra 33,9% superior à vista em um ano, de 2,587 bilhões de reais. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, quando o resultado foi de 3,191 bilhões de reais, o crescimento foi de 8,6%.

De janeiro a junho, o lucro líquido da Caixa totalizou 6,655 bilhões de reais, um aumento de 63,3% na comparação com a primeira metade de 2017, quando o banco público apresentou resultado de 4,074 bilhões de reais. Conseguiu, assim, conforme a instituição destaca em relatório que acompanha as suas demonstrações financeiras, o maior resultado já apresentado em um semestre.

A carteira de crédito do banco no critério amplo totalizou 695,322 bilhões de reais no segundo trimestre, recuo de 0,7% ante o primeiro, quando o saldo ficou em 700,193 bilhões de reais. Em um ano, de 715,886 bilhões de reais, encolheu 2,9%. Este movimento foi influenciado, conforme o banco, pelo segmento de pessoa jurídica, cujos empréstimos se reduziram em 25,7%, na mesma base de comparação. Em contrapartida, a modalidade habitacional, do qual a Caixa é líder com cerca de 70% deste mercado no País, teve expansão de 3,6%.

Apesar de ter reduzido sua carteira de crédito, o banco público destaca que manteve sua participação de mercado acima dos 20% em linha com suas expectativas e com melhora da qualidade de ativos e também do seu indicador de capital, a Basileia.

A Caixa encerrou junho com 1,271 trilhão de reais em ativos totais, cifra estável em relação ao término de março e 0,4% menor em 12 meses. Seu patrimônio líquido totalizou 80,368 bilhões de reais no período, aumento de 3,2% e de 22%, respectivamente e na mesma base de comparação.