BNDES registra lucro de R$ 4,76 bilhões no primeiro semestre

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) registrou lucro líquido de 4,760 bilhões de reais no acumulado do primeiro semestre do ano, 253,9% a mais do que os 1,345 bilhões de reais registrados nos primeiros seis meses de 2017. Segundo a instituição, esse foi o maior lucro para o primeiro semestre desde desde 2014.

O segundo trimestre registrou lucro de 2,697 bilhões de reais, uma alta de 177,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para Dyogo Oliveira, presidente do BNDES, o resultado veio de uma “composição bastante salutar [benéfica]” entre a intermediação financeira e a área de participações em empresas.

Na última semana, o banco de fomento afirmou que a receita com a venda de participações em 2018 será maior que no ano anterior e deve ultrapassar dois dígitos. Até agora, o banco já arrecadou mais de 6 bilhões de reais com essas operações.

A concretização da venda da Fibria, que acaba de ser aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), renderá mais 8,5 bilhões de reais. Na última semana, o banco também anunciou que vai desembolsar em 2018 metade do que costumava emprestar por ano nas últimas duas décadas.

(Com Estadão Conteúdo)